Abdülkerim Bardakçı: 'Ben Konyalıyım, bu tepkiler niye!'
Abdülkerim Bardakcı, Tümosan Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Bardakçı, 'Ben Konyalıyım, bu tepkiler niye!' dedi.
Galatasaray'ın yıldız stoperi Abdülkerim Bardakcı, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim, "Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur." dedi.
"BEN KONYALIYIM, BU TEPKİLERE ÜZÜLDÜM"
Tribünle arasındaki gerginlik hakkında gelen soruya Abdülkerim, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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