Abdülkerim Bardakçı: 'Hedefime ulaştım'
Spor Toto Süper Lig'de 23 şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da yıldız oyuncu Abdülkerim Bardakçı sezona dair açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da derbi öncesi basına açık antrenman düzenlendi. Antrenman öncesinde şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı basının sorularını yanıtladı.
Sezonun nasıl geçtiğine dair gelen soruya cevap veren Abdülkerim Bardakçı sezona zor bir başlangıç yaptığını ama taraftlarlar sayesinde toparladığını söyledi
"SENEYE DAHA İYİ OLACAĞIM"
Abdülkerim Bardakçı, "Ben sadece futbola odaklandım. Her zaman en iyi performansımı vermeye çalıştım. Takımımı da çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok güzel mutlu sona ulaştık. Seneye bunun üzerine çıkmaya çalışacağım." dedi.
Marcao hakkında gelen soruya Abdülkerim, "Marcao benim de beğendiğim bir oyuncu. Büyük Galatasaray taraftarına unutturabildiysem ne mutlu bana." cevabını verdi.
"TARAFTAR ARKAMDA DURDU"
Sezona şanssızlıklarla başladığını söyleyen yıldız oyuncu sözlerine şöyle devam etti, "Sezona biraz şanssızlıklarla başladım. Galatasaray taraftarı arkamda durdu. Bana o özgüveni verdi, hissettirdi. Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçıydı. Çok iyi oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Ondan sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da müthiş bir ivme yakaladık ve mutlu sona ulaştık."
"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"
Gelecekteki hayalleriyle ilgili de konuşan Abdülkerim, "Galatasaray forması altında sıradaki hayalim, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'e girebilmek." şeklinde konuştu.
Nelsson ile uyumu hakkında gelen soruya Abdülkerim, "Nelsson'la çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de birbirimize uyum sağladık. İkimiz de iyi performans gösterdik. Önemli olan az gol yemekti. Biz bu hedefimize ulaştık." cevabını verdi.
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