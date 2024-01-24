Abdülkerim Bardakcı kaç hafta yok? İşte Galatasaraylı yıldızın son durumu!
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 5-1 galip geldiği maçta sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu.
Galatasaray’a son haftaların formda ismi Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber geldi.
Trabzonspor maçında sakatlanan tecrübeli stoperin adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.
ABDÜLKERİM NE KADAR OYNAMAYACAK?
29 yaşındaki oyuncunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim’in yokluğunda stoperde Nelsson-Davinson Sanchez ikilisine görev verecek.
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