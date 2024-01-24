Galatasaray Ekmas'tan kötü başlangıç!
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Telekom Baskets'e 89-76 kaybetti.
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenildi.
Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda yapılan mücadelenin ilk çeyreği çekişmeli geçti. Walden ve Yeboah ile skor bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 25-24 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan Galatasaray, devre arasına 47-39 geride girdi.
Müsabakanın ikinci devresinde oyuna denge getiren sarı-kırmızılılar, 27. dakikada 54-54 beraberliği yakalasa da öne geçemedi. Maçın üçüncü çeyreği 62-56 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle kapandı. Son çeyrekte rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray Ekmas, parkeden 89-76 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi ekipte 23 sayıyla mücadele eden Glynn Watson, 20 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Sam Griesel ve 16 sayı, 8 ribaunt üreten Thomas Kennedy galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Sarı-kırmızılı takımda Corey Walden ile Akwasi Yeboah 15'er, David McCormack ile Dee Bost 12'şer, Sadık Emir Kabaca 9, Klemen Prepelic 6, Miralem Halilovic 4 ve Jonah Radebaugh 3 sayı üretti.
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