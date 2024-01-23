Dev maçta sakatlanmıştı: Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı!

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlık durumu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:49
Dev maçta sakatlanmıştı: Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı!
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Galatasaray, dev maçı sakatlanarak yarıda bırakan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun sol alt arka adale grubunda 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."



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