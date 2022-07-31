Abdullah Avcı: '7 ayda bir şampiyon oluyoruz'

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:58

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Avcı, "Oyun olarak Sivasspor'u tebrik ederim. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. Duran top işi çözdü. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takdiri hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, ayrıca, "Yedi ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor (gülerek). Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar. Yeni bir hikaye için ihtiyacımız var. Onlar bizim her sene yeni transferimiz. İnsanlar ve biz mutluyuz. Şehirde şampiyonluk sonrası nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. İnsanların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Abdullah Avcı, "Enerjimiz çok yükseldi. Taraftarlarımız bize destek vermeye devam etsinler. Bir teşekkür de Egemen Korkmaz'a. Bu takıma çok önemli işler yaptı. Dinlenmek istedi, uzaklaşmak istedi. Harika bir insan. Burada çok emeği oldu. Bu şampiyonlukta ve Süper Kupa'da emeği var. Ulaşılabilir hedefimiz buydu, aldık. Lige de iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ulaşılır hedeflerimiz var. İlkini aldık, keyfini çıkaracağız. Caner hoca aramızda değil ama analizlerini yolladı. Ekibime teşekkür ederim, başkana ve yönetime de hayırlı olsun. Daha iyi bir enerjiyle mücadele edeceğiz." dedi.

Abdullah Avcı, son olarak, "Marek'in doğum gününü kutlarken 'Hediye istemiyorum, bana kupa alın' dedim. Oyuncular sözünü tuttu. Bundan daha güzel bir hediye olamaz. Ailemle birlikte olan bir resimli pasta kestik. Keyfini çıkaracağız ve tekrar çalışmalara başlayacağız." değerlendirmesini yaptı.