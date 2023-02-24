Abdullah Avcı: 'Rakip bile inanamadı'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 02:22

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 02:22

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel'e elendikleri maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Benim başıma gelen 2. maçtır böyle... İki maçın üzerinden gidecek olursak, her şeyde üstündük. İlk maçta koparabilirdik. Bugün iyi başladık, ilk gelen top gol oldu." dedi.

Abdullah Avcı ayrıca, "Penaltı kaçırdık. Say say bitmiyor... Gol atıyorsun, VAR'dan dönüyor. Çok dramatik. Bu seviyede bu kadar pozisyona girip atmak gerekiyor. 12-13 tane net pozisyon, rakip de inanamadı. Hakikaten üzücü. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok enteresan." açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik adam, "İki maçın hak edişinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu ama bunun karşılığını alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer için gelen soru karşısında "İki maçın kalitesinin transferle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Transferler iki, iki buçuk senedir benim okeyimle oluyor." yorumunda bulunan 59 yaşındaki teknik adam, "Transfer çözüm değil. Takım organizasyonu bir çözümdür. 27 ayda, 3 kupa aldı bu takım. İnişleri, çıkışları olacaktır. Kupa hedefi önünde duruyor, Türkiye Kupası hedefi. Bugünden itibaren, zaten yaptığımız, önümüzdeki senenin organizasyonunun çalışmasını yapıyoruz" sözlerini sarf etti.