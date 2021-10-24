Abdullah Avcı: “Şampiyonluk yarışında bu galibiyetler önemli”

24 Ekim 2021 Pazar, 08:45

Süper Lig’in 10. Hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadeleyi değerlendirdi.



“GALİBİYETİ TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM”

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Avcı, “3 sağbek oyunda değişti. Geçen hafta Bruno sakatlanmıştı, bugün Dorukhan’la başladık, onun kasığında problem oldu. Serkan geçti, sonra da mecburiyetten, kadro derinliğini iyi olmasından bu sefer Hüseyin Türkmen’i oraya koyduk. Marek’i 60 dakika hesaplamıştık ama 90 dakika sahada tutmak zorunda kaldık. Abdülkadir önemli mesafe kat etti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler son derece önemlidir. Fenerbahçe maçının kazanılmasının sonra böyle bir deplasmanda kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimize başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın ne kadar mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Trabzonspor taraftarının bizimle beraber olduğunda, bize hissettirdikleri çok güzel duygular var. Geçen hafta Fenerbahçe maçında bunu çok net gösterdiler. Cuma günü onları tekrar stada davet ediyorum” dedi.

Avcı, Trabzonspor’un her zaman olduğu gibi yarışın içinde olacağını ve son zamanlarda iyi bir enerji yakaladıklarını belirterek, Ekibin, oyuncu grubunun, şehrin bize verdiği destek, kulübümüzün bize sağladığı imkanlar. Umarım sonu güzel bir mutluluk olur ama daha 10. haftayı oynadık, önümüzde daha çok yol var” diye konuştu.



