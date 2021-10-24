Abdullah Avcı: “Şampiyonluk yarışında bu galibiyetler önemli”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe deplasmanında aldıkları galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyerek, “Şampiyonluk yolunda bu galibiyetler son derece önemlidir” dedi.
Süper Lig’in 10. Hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadeleyi değerlendirdi.
“GALİBİYETİ TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM”
Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Avcı, “3 sağbek oyunda değişti. Geçen hafta Bruno sakatlanmıştı, bugün Dorukhan’la başladık, onun kasığında problem oldu. Serkan geçti, sonra da mecburiyetten, kadro derinliğini iyi olmasından bu sefer Hüseyin Türkmen’i oraya koyduk. Marek’i 60 dakika hesaplamıştık ama 90 dakika sahada tutmak zorunda kaldık. Abdülkadir önemli mesafe kat etti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler son derece önemlidir. Fenerbahçe maçının kazanılmasının sonra böyle bir deplasmanda kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimize başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın ne kadar mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Trabzonspor taraftarının bizimle beraber olduğunda, bize hissettirdikleri çok güzel duygular var. Geçen hafta Fenerbahçe maçında bunu çok net gösterdiler. Cuma günü onları tekrar stada davet ediyorum” dedi.
Avcı, Trabzonspor’un her zaman olduğu gibi yarışın içinde olacağını ve son zamanlarda iyi bir enerji yakaladıklarını belirterek, Ekibin, oyuncu grubunun, şehrin bize verdiği destek, kulübümüzün bize sağladığı imkanlar. Umarım sonu güzel bir mutluluk olur ama daha 10. haftayı oynadık, önümüzde daha çok yol var” diye konuştu.
İlgili Haberler
- Trabzonspor Göztepe'yi yendi, zirvedeki yerini korudu
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...
- Financial Times'ın 'seçim' tahmini
- 'Çok belirgin gaz çıkışları görüyoruz'