Başakşehir evinde Kayserispor'u rahat geçti!
Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup edip ligdeki namağlup yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girdi ve takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giydi.
Son 11 Süper Lig maçında yenilmeyen ve skor olarak hiç geriye düşmeyen Başakşehir, 3 maç sonunda gol yemedi ve puanını 7'ye yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Başakşehir, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Giresunspor'u ağırlayacak.
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