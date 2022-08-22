Trabzonspor'un hedefinde Naci var

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında aldığı 5-2’lik ağır yenilgi sonrası gözünü çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Kopenhag’la oynayacağı maça çevirdi.

Bordo-Mavililer bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi uzun süredir Ajax’tan Naci Ünüvar ile ilgileniyor. Trabzonspor, 19 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istiyor. Hollanda ekibinin, genç futbolcu için oynama garantisi talep ettiği öğrenildi. Ajax ayrıca kiralama bedelinin yanı sıra 1 milyon Avro seviyesinde kazanan Ünüvar’ın maaşının da Bordo-Mavililer tarafından karşılanmasını istiyor. Karadeniz ekibi, Ajax’la anlaşırsa oyuncunun menajeriyle temasa geçecek.