Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, 'Onuachu'nun MR'ı çekilecek' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 20:28
Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını söyleyen Avcı, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş maçından bu yana gelişen oyunumuz. İlk yarıda oyunda baskıları doğru yaptık. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. İlk yarıda koparabilirdik. Tekrarlı hücumları daha fazla denememiz gerekiyordu. Doğru zamanda gol geldi, fırsatlar da vardı. Rakibe çok fazla vermedik. Doğru savunma, doğru hücum, karşılığında turu aldık. Yarı final bundan sonra. Trabzonspor, büyüklüğünü bu kupalara ambargo koyarak almıştır. Bu kupa önemli hedeflerimizden birisi. Hedefimize doğru gidiyoruz. Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez. Mutluyuz. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Taraftara teşekkür ederim buraya gelenlere. Onlar bizimle birlikte olduğunda biz bir fazla oluyoruz." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maçta sakatlık yaşayan Umut Güneş ve Paul Onuachu'nun durumunu açıklayan Avcı, "Umut Güneş çok önemli mesafe kat ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bardhi bize yardımcı oluyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top geldi, tomografi çektirmeye gitti. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Yarın daha sağlıklı bilgi verilebilir." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Son olarak transfer çalışmaları hakkında konuşan Avcı, "Bunun felsefesi olması lazım, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. İstediğimiz profilleri söyledim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, hızla mesafe ediyoruz. Umarım iki sene önceki organizasyonu oluştururuz" dedi.


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