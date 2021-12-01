Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına 'horon' çağrısı
Trabzonspor, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçı için taraftarlara Abdullah Avcı'nın sesiyle çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımda Avcı, "Gelin birlikte horona duralım" sözleriyle taraftara seslendi.
Süper Lig’in 15. haftasında evinde Adana Demirspor’u evinde ağırlayacak olan Trabzonspor, sosyal medya paylaşımı ile taraftarlarına çağrıda bulundu.
Kulüp tarafından hazırlanan videoda teknik direktör Abdullah Avcı, ‘gelin birlikte horona duralım’ sözleriyle taraftara seslendi.
Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullandı.
Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım! pic.twitter.com/FjvQ9axOX2— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 1, 2021
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