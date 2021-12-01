Ahmet Ağaoğlu: Hakem konuşmama kararı bağlayıcı bir şey değil

01 Aralık 2021 Çarşamba, 18:31

Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu ile TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray'nin katılımıyla Türk futbol hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, 14 Süper Lig kulübünün hakemlerle ilgili konuşmama kararının bazı kişiler tarafından yanlış anlaşıldığını aktararak şunları kaydetti:

"14 kulüp prensip kararı dedik. O açık ve net bir ifadeydi. Aynı akşam yayıncı kuruluşta çok farklı şekilde yorumlanması da ayrıca beni üzdü. Bu çalışmaların selameti açısından toplantıya katılan 14 kulüp bir prensip kararı aldı. 'Niye sezon başında alınmadı?' deniliyor, çünkü sezon başında bu sıkıntılar yoktu, bu çalışmalar yoktu. Bazı şeylerin de cevabını biz vermek zorunda değiliz. Herhangi bir kulüp başkanın inisiyatifi alınmış yönetim kurulu kararı değil, bir prensip kararı. O gün toplantıda mevcut bulunan 14 kulüp başkanı, çalışmaların selameti açısından, sağlıklı yürüyebilmesi için ilk devrenin sonuna kadar çalışmaların da neticesini görmemiz için hakemlerle alakalı olarak mümkün olduğunda konuşmama kararı aldık. Bu kadar basit. 6 kulüp neden karara katılmadı, çünkü 6 kulüp orada yoktu. Yönetim kurulu kararı alınmadı, bu Kulüpler Birliği kararı değil. 14 kulüp prensip kararı aldı. Prensip kararı alan kulüplerden bazıları da buna riayet etmeyebilir. Bağlayıcı bir şey değil."

Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Kulüpler Birliği Vakfının oluşturduğu ortak çalışma grubunun faaliyetleri doğrultusunda çalışmaların verimli bir şekilde ilerlediğini de aktardı.

"Kulüpler Birliği, 1. Lig Kulüpler Birliği ve TFF ile MHK'nin yeniden yapılanması, MHK ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar, sorunlar ve problemler ve bunun çözümü doğrultusunda yaklaşık 2 aydır TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği ortaklaşa bir çalışma yürütmekteydi." sözleriyle konuşmasına başlayan Ağaoğlu, "Bu doğrultuda TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Elleray, geçtiğimiz ay içerisinde tüm kulüplerden sıkıntıları detaylarıyla anlatan rapor rica etmişti. Raporlar kendisine ulaştırıldı. Kendi ön değerlendirme yaptı. Bu toplantıda kendisine göndermiş olduğumuz raporlar doğrultusunda bir değerlendirme yaptığını ama çok detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Teker teker tüm kulüplerle yaşanılan sıkıntıları, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi." ifadelerini kullandı.

TFF, MHK ve Kulüpler Birliğinin oluşturduğu ortak çalışma grubunun faaliyetlerinin aynı doğrultuda devam edeceğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Bu konuda federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek, aynı amaç doğrultusunda çalışmayı görmemiz, bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa, orta ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yönünde. Bunun sorumluluğu aynı zamanda kulüplerin de üzerinde. O doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



