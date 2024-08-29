Abdullah Avcı'ya 'istifa' tepkisi!

Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da tribünler Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:19
Abdullah Avcı'ya 'istifa' tepkisi!
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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, evinde ağırladığı St. Gallen'e penaltı atışları sonucu kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor tribünlerinden tepki yükseldi.

Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösteren Bordo-mavili taraftarlar tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti.

61 yaşındaki teknik adam, maçın bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına yöneldi. 


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