Abdullah Avcı'ya 'istifa' tepkisi!
Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da tribünler Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, evinde ağırladığı St. Gallen'e penaltı atışları sonucu kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor tribünlerinden tepki yükseldi.
Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösteren Bordo-mavili taraftarlar tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti.
61 yaşındaki teknik adam, maçın bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına yöneldi.
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