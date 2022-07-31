Abdurrahim Albayrak: 'Rakipler korksun'

31 Temmuz 2022 Pazar, 15:17

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FLORYA'YI İMARLI GERİ ALDIK"

Florya arazisini geri almalarının ne kadar önemli bir hamle olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak Abdürrahim "Florya'nın imarı var mı diye soruldu. Mustafa Cengiz döneminde büyük çabalarımızla elimizden giden Florya'yı tarla olarak verdik ama imarlı bir şekilde geri aldık. 'Florya 120 milyon TL'ye geri alınır mı?' diye söylediler. Şu anda Florya'ya kurtuluş gözüyle bakılıyor. Ne mutlu bize. Ada için size 'Namus sözümdür demiştim.' Şükürler olsun onu da çözdük. Bunun temelini de Mustafa Cengiz döneminde attık." dedi.

"BU YÖNETİMİN İNANIYORUM"

Mevcut yönetime destek olacağını söyleyen Abdurrahim Albayrak "Dursun başkanın bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum ve güveniyorum. Her zaman da yanlarında olacağım. Erden Timur gibi bir arkadaş var aramızda, ne olur onu küstürmeyelim. Elini taşın altına koyanları küstürürsek kıskançlıktan dolayı, yarın artık kimseyi bulamayız. Ada'nın açılışını yaptık. Dursun başkanım herkesle ilgileniyor. Allah şu salonu bölünmüş bir şekilde görmemizi nasip etmesin. Başkana güveniyorum. Bütün projelerine kefilim. Galatasaray'ın geleceğine taş koymayalım. İnanıyorum ki her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"RAKİP TAKIMLAR KORKSUN"

Sarı-kırmızılı camianın birlik olması gerektiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak "Biz birlik olursak, rakip takımlar korksun. Allah bir daha bu salonu ikiye ayrılmış durumda görmeyi nasip etmesin." dedi.

UEFA KUPASI VE SÜPER KUPA HATIRLATMASI

Abdurrahim Albayrak ayrıca "Biz Galatasaray'ız. Biz bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman, her şeyi başarırız. Faruk Süren döneminde rahmetli Mesut Yılmaz'la maça gitmiştik. Faruk Süren, Kopenhag'da (UEFA Kupası Finali) bize 'Sizi bir de Monaco'ya (Süper Kupa Finali) davet edeceğim' dedi. Bu birlik beraberlik olursa Kopenhag'a da gideriz, her yere de gideriz." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL HAVALİMANI, R.MADRİD ÖRNEĞİ

Real Madrid ve İstanbul'daki yeni havalimanından örnek veren Albayrak "Hamit Altıntop'u almaya gittiğimde Real Madrid tesislerine, belediye otobüsleriyle gidiyorsun. Tesisleriniz ne kadar büyük ve güzel olursa, sizin büyümeniz de o kadar büyük olur. Mesela Florya'daki havalimanından yeni havalimanına geçildi. Avrupa'da ikinci ya da üçüncü havalimanı olduk. Bizim de artık daha iyi bir tesise, Kemerburgaz'a geçmemiz lazım." ifadelerini kullandı.