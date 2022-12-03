Aboubakar Kamerun'a yetmedi!
Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yendi. Brezilya ise Kamerun'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Brezilya ve İsviçre, üst tura yükseldi.
2022 Katar Dünya Kupası G Grubu'nda 3. maçlar oynandı. İsviçre ile Sırbistan; Brezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Stadyum 974'te oynanan maçta İsviçre, Sırbistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Xherdan Shaqiri, 44. dakikada Breel Embolo ve 48. dakikada Remo Freuler attı. Sırbistan'ın golleri ise 26. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından İsviçre, 6 puana yükseldi. Gruptan ikinci olarak çıktı. Sırbistan ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti.
İsviçre, son 16 turunda H Grubu'ndan lider olarak çıkan Portekiz ile karşılaşacak.
ABOUBAKAR BREZİLYA'YI YIKTI!
Grubun diğer karşılaşmasında Brezilya ile Kamerun karşılaştı. Lusail Stadyumu'ndaki maçı Kamerun Aboubakar'ın 90+2. dakikada attığı golle kazandı.
Sarı kartı bulunan Aboubakar, golün ardından formasını çıkardı ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Brezilya 6 puanda kalmasına rağmen gruptan lider olarak tamamladı ve üst tura çıktı. Kamerun, İsviçre'nin Sırbistan'ı mağlup etmesi sonrası 4 puana yükselmesine rağmen turnuvaya veda etti.
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