Aboubakarlı Kamerun, Afrika Kupası vizesini kaptı

Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, Burundi'yi 3-0 yendi ve Afrika Kupası vizesini kaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 00:32
Aboubakarlı Kamerun, Afrika Kupası vizesini kaptı
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Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, evinde Burundi'yi ağırladı.

Stade Omnisport Roumde Adjia'da oynanan maçı Kamerun 3-0 kazandı ve Afrika Kupası'na katılma hakkını 1. sıradan elde etti.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 46'da Mbeumo, 59'da Wooh ve 90+3'te Vincent Aboubakar kaydetti.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar maçta 90 dakika sahada kalırken Sivassporlu N'Jie ise son dakikada oyuna dahil oldu.


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Afrika Kupası kamerun Burundi vincent aboubakar

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