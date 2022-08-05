Achille Polonara: 'Ergin Ataman'ı reddedemedim'

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:42

Achille Polonara, Anadolu Efes'e transfer olmasındaki etkenleri açıkladı.

Achille Polonara yaptığı açıklamada, "Ergin Ataman bana telefon açtı ve hafif bir Toskana aksanıyla İtalyanca olarak bana planlarını anlattı. Beni neden istediğini, EuroLeague şampiyonluğu ünvanını korumak istediğini... Reddedemedim." dedi.

Micic ve Larkin gibi oyuncularla oynama düşüncesinin bütün şüphelerini ortadan kaldırdığını söyleyen başarılı oyuncu, "Virtus Bologna'ya gerçekten çok yakındım ama düşününce Larkin ve Micic gibi oyuncularla oynama düşüncesi tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Kafam şimdiden bir sonraki turnuvaya yoğunlaştı." açıklamasını yaptı.