Achille Polonara'ya yeniden kanser tanısı konuldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da görev almış olan Achille Polonara'dan kötü haber geldi.

İtalya Milli Takımı'nın ve Virtus Bologna'nın deneyimli oyuncusu Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı.

Virtus Bologna'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.

Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı.

Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor.

Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!"

DAHA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Polonara daha önce de kanserle mücadele etmiş ve 2023 yılında testis kanserini yenmişti.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe de tecrübeli basketbolcu için paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!"