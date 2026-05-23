Hull City, Championship play-off yarı final rövanş maçında Milwall ile deplasmanda karşılaştı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 90+5'te gelen golle maçı 1-0 kazandı ve şampiyon oldu. Peki, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak?

HULL CITY PREMIER LİG’E ÇIKARSA KAÇ MİLYON EURO KAZANACAK?

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde elde edeceği gelir de futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hull City’nin Premier League’e çıkması durumunda yayın gelirleri, merkezi dağıtımlar ve performans bonuslarıyla birlikte kulübe yaklaşık 300 milyon Euro seviyesinde ek gelir sağlanması bekleniyor.

CHAMPİONSHİP İLE PREMİER LİG ARASINDAKİ FARK

İngiltere Championship’te kulüplerin gelirleri genellikle 15–40 milyon Sterlin bandında kalırken, Premier Lig’e yükselen bir takım bu rakamı birkaç katına çıkarıyor. Bu fark, kulüplerin transfer bütçelerinden altyapı yatırımlarına kadar her alanı doğrudan etkiliyor.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY'DAN YAKLAŞIK 71 KAT DAHA FAZLA

Premier Lig'e yükselecek olan takımın kazanacağı bu rakam, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın aldığı ödülden yaklaşık 71 kat daha fazla olarak kayıtlara geçecek. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, bu başarısı sayesinde 227.8 milyon TL (4.263 milyon Euro) kazandı.