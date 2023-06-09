Acun Ilıcalı'dan Şampiyonlar Ligi finali öncesi dev turnuva!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 14:33

Güncelleme: 09.06.2023 - 14:36

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde özel bir turnuva düzenleyecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bu özel turnuvada 4 takım mücadele edecek ve dünya futbolunun yıldız isimleriyle birlikte Türkiye'nin efsane futbolcuları da sahaya çıkacak.

Acun Ilıcalı'nın girişimiyle gerçekleştirilecek bu turnuva, TV8 kanalında 9 Haziran Cuma günü (bugün) saat 15.00'de canlı olarak yayımlanacak.

Başlangıçta anonsun TV 8.5 kanalında yapılacağı duyurulmuş olsa da, Acun Ilıcalı'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak amacıyla yayın akışını değiştirerek turnuvayı TV8'e taşıdığı bildirildi.

İşte turnuvada yer alacak isimler: