Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde favorisini açıkladı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:35

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:35

Fatih Terim, İstanbul'da düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Goal'ün derlediği habere göre, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü, ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda, Inter'in Manchester City'ye karşı sürpriz yapabileceğini söyleyerek favorisinin İtalyan temsilcisi olduğunu açıkladı.

"ONU ÇOK İYİ TANIYORUM"

Terim, İngiliz ekibi karşısında Inter'in Hakan Çalhanoğlu gibi önemli bir oyuncuya sahip olmasının avantaj sağlayabileceğini vurgulayarak, "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Inter'in çok ilginç bir takım olduğunu belirterek, "Inter çok ilginç bir takım. Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

"BENİ BEKLEMESİNİ SÖYLEDİM"

Luciano Spalletti'nin Napoli'den ayrılmasıyla ilgili konuşan Terim, Spalletti'nin dinlenme ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Spalletti benim harika bir arkadaşım. Dinlenmesi gerektiğini söyledi ve ben de ona beni beklemesini söyledim" şeklinde konuştu.

"ÇOK YAZIK OLDU"

Son olarak, eski takımı Fiorentina'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ndeki yenilgisine değinen Terim, "Fiorentina için çok yazık oldu, çünkü finale kadar harika bir iş çıkardılar. Taraftarları ve tarihsel geçmişleri için kazanmayı hak etmişlerdi" dedi.