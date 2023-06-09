Acun Ilıcalı yeni kulüp satın aldı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:21

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:09

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın aldığını duyurdu.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesi satın aldığını açıkladı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Shelbourne FC, İrlanda Premier Lig'inde 19 maç sonunda aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyete 5'inci sırada yer alıyor. 1895 yılında kurulan kulübün tarihinde 13 lig, 7 lig kupası şampiyonluğu bulunuyor.