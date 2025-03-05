Acun Ilıcalı'dan Trendyol Süper Lig ve hakem açıklaması! 'Şu maça şu hakemi vereyim devri bitti'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:21

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:21

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri...

"Mutluyuz, gururluyuz. Bence en zor gruptan çıktık elemelerde. O zaman da söylüyorduk, rakiplerimiz hem formda hem güçlü rakiplerdi. Çok zor maçlar oynadık, eksik kadrolarla oynadık. Genç takım oyuncuları ile çıktığımız deplasmanlar oldu. Bunları aştık. İkinci tura çıktık ve bu turda gücümüzü gösterdik. Anderlecht'i eledik. Şimdi yine zorlu bir rakip ama hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Heyecanla yarını bekliyoruz. Avrupa'da hiçbir maçın garantisi yok ama ben çok mutlu ve gururluyum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

Süper Lig için söyleyebileceğim bir şey var, en başından beri söylediğimiz gibi, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldi, iyi bir kadronun olduğu sezon başladı. Her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları yaşadı. Takıma göre bir sistem geliştirip, sonunda da meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine en başından beri güvendiğimizi söyledik, arkasında olduğumuzu söyledik. Ona ne kadar inandığımızı hissettirdik. Futbol, önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Şu anda bizim yaptığımız o. Eksiklerimizi tamamladık ocakta. İyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce Avrupa'da sonra ligde yolumuza devam edeceğiz.

Bu psikolojik üstünlük müdür bilmem ama psikolojimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Takımın tek vücut olduğunu görebiliyorsunuz. Camia olarak psikolojimiz gayet iyi. Yabancı VAR gelmesi ilk kırılma noktası oldu Türk futbolunda, sonrasında ibre bize döndü. Üç kulvarda devam ediyoruz.

Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık bunu görüyoruz. Eskisi gibi şu maça şu hakemi vereyim devri bitti. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Futbolda adaletin her geçen gün tecelli ettiğini görüyorum. Umutluyuz, camia olarak heyecanlıyız. Kadromuza inanıyoruz. Hiçbir takımı da küçümsemiyoruz. Sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz.

Gönül isterdi ki başka takımlarımız da olsun... Niye başka takımlarımız da olmasın? Hayalimiz birçok takımımızın burada olması. Şu anda sadece Fenerbahçe var. Bu turda da güçlü bir rakiple oynayacağız ama ben iddialı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Türk futbolu için önemli başarılar yakalarız.

Hakem konusu uzun bir konu. Yerli hakemlerle ilgili acayip bir anlam verip onların hatalarının acılarını çekmeye gerek yok. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip, VAR'da olup maç yönetmesi lazım. Bunu en başından beri söylüyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor da bunu istedi. Daha önce de sorduğum gibi, Türk hakemlerinin hangi takımı tuttuğunu biliyor muyuz? Maribor'da benim takımım var diye, oradan hakem gelmesi hassasiyetini gösterenler, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı hakemlerin maç yönetmesinden neden bu kadar rahatlar? Fenerbahçeli hakem de yönetmesin, Galatasaraylı da istemiyoruz. Hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde biliniyor, bizde bilinmiyor. Hakemlerin, hangi takımı tuttuğu belli olmayan hakemlerin maç yönetmesiyle adalet duygusunun zedeleneceğini düşünüyoruz."