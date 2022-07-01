Acun Ilıcalıdan TV8,5'a 5 büyük transfer: Şansal Büyüka da geliyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:14

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus ve Murat Kosova gibi isimleri kadrosuna dahil eden TV8,5 flaş bir ismi daha kadrosuna kattı.

TV gazetecisi Sina Koloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında bu isimleri belirtti.

İşte Koloğlu'nun paylaşımı:

DUAYEN İSİM ACUN'UN KANALINDA #AcunIlıcalı bu yıl TV8.5 kanalını 'futbol ağırlıklı' bir yapı içinde değerlendirecek. #RıdvanDilmen, #SergenYalçın, #FıratAydınus ve #MuratKosova gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Son olarak hem yazılı basının hem de ekranın duayen bir ismi ile pic.twitter.com/QiQ3yxu0Qz — Sina Koloğlu (@kologlusina) July 1, 2022

"Acun Ilıcalı bu yıl TV8.5 kanalını 'futbol ağırlıklı' bir yapı içinde değerlendirecek. Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus ve Murat Kosova gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Son olarak hem yazılı basının hem de ekranın duayen bir ismi ile adı geçiyor; Şansal Büyüka.

HAFTADA BİR PROGRAM

Kulağıma gelen, Şansal Büyüka'ya yapılan teklif, cuma ve cumartesi 'Maraton' benzeri bir program oldu. Şansal Büyüka'nın artık böyle bir program yapmak istemediği, olursa, haftada bir tek kişilik bir 'Haftalık değerlendirme' programı yapabileceği yönünde görüş bildirdiği bilgisine ulaştım. Hemen belirteyim, şu an kesin bir durum yok. Sadece karşılıklı niyetler belirtildi.

HULL CİTY MAÇLARI

Bu benim görüşüm; bu kanalda Acun'un sahibi olduğu Hull City maçlarının da yayınlanması sürpriz olmaz. Bir ön sezi de; Mehmet Demirkol. Ekranın 'güvenilir yüzü' olarak her daim öne çıkan bir isim. Edindiğim izlenim Demirkol'u Acun'un kanalında görmek istediği isimlerden biri. Ekipte yer alırsa, süpriz olmayacak."