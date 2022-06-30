Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir transfere imza attı.
İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Eyüpspor'un açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk!
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ?
Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. "
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