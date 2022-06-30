Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 18:15
Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, önemli bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Eyüpspor'un açıklaması:

"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk!

Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ?

Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. "


Alpaslan Öztürk eyüpspor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri galatasaray
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler