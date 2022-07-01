Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, 5 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Böylece 1. Lig ekibi 10 oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 5 futbolcu daha kadrosuna dahil etti.
Gün içinde Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Nijeryalı Emeka Eze, Uğur Demirok ve Alparslan Öztürk'ün transferini açıklayan Eyüpspor Kulübü, akşam saatlerinde ise Kayserispor'dan İbrahim Akdağ, Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar, Boluspor'dan Fethi Özer, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu ve Sinan Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu.
Böylece eflatun-sarılı ekip bugün 10 oyuncuyla sözleşme imzalamış oldu.
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