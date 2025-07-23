Adalarda heyecan başlıyor: 38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası başlıyor!

24-25 Temmuz tarihlerinde Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri, adeta bir yüzme şölenine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin özel olarak düzenlenen en köklü yüzme organizasyonu olan ve bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Şampiyona, 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.30’da düzenlenecek renkli açılış töreniyle resmen başlayacak. Yarışların startını ise Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin verecek. Sporcular, 7 farklı branşta madalya ve şampiyonluk için kulaç atacak. Heyecan dolu yarışlar, 25 Temmuz Cuma günü saat 19.00’daki ödül töreniyle sona erecek.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) tarafından da resmî olarak tanınan bu köklü organizasyon, sadece Kınalıada için değil, Türkiye için de büyük önem taşıyor. Katılımcı sayısı, uluslararası niteliği ve verilen ödüllerin çeşitliliğiyle, ülkemizin en önemli yüzme etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Kosova başta olmak üzere birçok ülkeden takımların katılacağı şampiyona, Türkiye’den de yaklaşık 50 kulübü ağırlayacak. Kınalıada ve Prens Adaları halkının yanı sıra İstanbul’dan ve farklı şehirlerden gelecek yaklaşık 1000 izleyicinin, sporculara iki gün boyunca tribünlerden destek vermesi bekleniyor.