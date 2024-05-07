Adam Buksa: 'Bu kabul edilemez!'

Yayınlanma: 07.05.2024 - 19:44

Güncelleme: 07.05.2024 - 19:44

Antalyaspor forması giyen Adam Buksa, Pendikspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından takımına eleştiride bulundu.

Polonyalı futbolcu, "Çok şey söylemek istiyorum ama sert konuşmak istemiyorum medya önünde. Bu şekilde maçlar kaybetmek kabul edilemez. Çok kolay mağlubiyetler alıyoruz. Bu da ilk değil. Ligin ikinci yarısında kötü sonuçlar alan, düşüşte olan Antalyaspor var. Daha iyisini yapmamız gerek. 10-15 maçtır oynadığımız futbol bizim açımızdan da memnuniyetsiz. Taraftara daha iyi bir takım göstermeliydik. Bu sonuçtan ve futboldan ötürü mutsuzuz. Kendi düşüncelerim var. Basın önünde konuşmak istemiyorum. Rakibimizin uzun top oynadığı her pozisyonda zorlanıyoruz. Rakip her orta açtığında kalemizde tehlike görüyoruz. Bunun neden olduğuyla alakalı kendi düşüncelerim var ama söylemek istemiyorum." dedi.

Buksa, sözlerini, "Biz iyi oynamıyoruz. Ligin ilk yarısında böyle oynamıyorduk. Kimseyi eleştirmiyorum, şahıslar üzerinden eleştiri yapmıyorum. Futbol takım oyunu, daha iyisini yapmalıydık. Takımın forvetinden kalecisine daha iyi performans sergilemeliydik. Maçları bu şekilde kaybetmek üzüyor, doğru olmayan şeyler var. Çözümünü, reçetesini veremem ama böyle maç kaybetmek üzücü. Böyle kaybetmemeliyiz." diye tamamladı.