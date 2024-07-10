Adam Buksa için 4 milyon euro'ya Midtjylland'a!
Danimarka ekibi Midtjylland, Lens forması giyen Adam Buksa için 4 milyon euro bonservisle anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve ismi son dönemde Beşiktaş ile anılan Adam Buksa'nın yeni adresi belli oluyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Lens ve Adam Buksa ile transferde anlaşmaya vardı.
Haberde, Midtjylland'ın Adam Buksa için Fransız kulübüne 4 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulmasının beklendiği dile getirildi.
ANTALYASPOR PERFORMANSI
Antalyaspor'da 33 Süper Lig maçına çıkan Buksa 16 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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