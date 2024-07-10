Adam Buksa için 4 milyon euro'ya Midtjylland'a!

Danimarka ekibi Midtjylland, Lens forması giyen Adam Buksa için 4 milyon euro bonservisle anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 20:07
Adam Buksa için 4 milyon euro'ya Midtjylland'a!
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve ismi son dönemde Beşiktaş ile anılan Adam Buksa'nın yeni adresi belli oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Lens ve Adam Buksa ile transferde anlaşmaya vardı.

Haberde, Midtjylland'ın Adam Buksa için Fransız kulübüne 4 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulmasının beklendiği dile getirildi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI 

Antalyaspor'da 33 Süper Lig maçına çıkan Buksa 16 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.


adam buksa haberleri transfer haberleri Transfer dönemi haberleri Transfer haberleri haberleri Midtjylland haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler