Adana Demirspor, Andreaw Gravillon ve Dorukhan Toköz'ü transfer etti!
Adana Demirspor, Andreaw Gravillon ve Dorukhan Toköz'ü transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Dorukhan Toköz, hafta içi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
Adana Demirspor, Andreaw Gravillon'u transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper Andreaw Gravillon'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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