Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın acı günü
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın annesi yaşamını yitirdi.
Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan resmi açıklama ve paylaşılan görsel şu şekilde;
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