Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:24

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.





Kulüpten yapılan resmi açıklama ve paylaşılan görsel şu şekil de;