Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın annesi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 10:24
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın acı günü
Abone Ol google-news

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Kulüpten yapılan resmi açıklama ve paylaşılan görsel şu şekilde;


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler