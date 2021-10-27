Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası elemelerinde Ceyhanspor'u 6-1 yendi
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 3.Lig ekiplerinden Ceyhanspor'u 6-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Bursaspor, sahasında Ceyhanspor'u 6-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Bursaspor ilk golünü 4.dakikada penaltıdan bulurken sonrasında Emirhan Aydoğan, Hasan Ayaroğlu, Batuhan Kör, Vefa Temel, Hasan Sabri Karaca'nın golleri ile toplamda 6 gol kaydetti. Ceyhanspor'un tek golünü ise 25.dakikada Abdurrahman Emek kaydetti.
Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet Kuru
Bursaspor: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Deniz Aydın), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 65 Acolatse), Uğur Kaan Yıldız, Aykut Akgün, Tuğbey Akgün (Dk. 77 Ofosu), Emirhan Aydoğan, Hasan Ayaroğlu, Eren Güler (Dk. 46 Vefa Temel), Batuhan Kör (Dk. 81 Hasan Sabri Karaca)
Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük, Emre Alan (Dk. 85 Berkay Tekin), Mert Canpolat, Muhammet Şahin, Mustafa Köroğlu, Zekeriya Çakırca (Dk. 77 Kemal Temel), Okan Saraçoğlu (Dk. 65 Selçuk Öztürk), Abdulkadir Çelik (Dk. 65 Yunus Nas), Abdurrahman Emek, Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Yılmaz (Dk. 77 Mert Polat Keklik)
Goller: Dk. 4 (penaltıdan), Dk. 27 Emirhan Aydoğan, Dk. 17 Hasan Ayaroğlu, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 76 Vefa Temel, Dk. 85 Hasan Sabri Karaca (Bursaspor) Dk. 25 Abdurrahman Emek (Ceyhanspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Emre Alan, Dk. 23 Fatih Yılmaz (Ceyhanspor) Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 72 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)
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