Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Sancak, hesabından Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısını paylaştı ve "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi.
Daha önce pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Sancak, istifa haberlerini Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısıyla yanıtladı.
Murat Sancak
"TARAFTARLARIMIZI YÜZÜSTÜ BIRAKMAM"
Sancak, söz konusu şarkının videosunu paylaştı ve, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi başkanvekili olarak atayacağım, buyrun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini yazdı.
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