Trabzonspor 2. yarıda açıldı 3 puanı kaptı! Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 15:05
Trabzonspor 2. yarıda açıldı 3 puanı kaptı! Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavililerin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor'da golleri 8. dakikada Yusuf Yazıcı, 78. dakikada Vitor Hugo, 81'de Edin Visca, 90+4'te Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'da ise Ndiaye, 45. dakikada takımının tek golünü attı.

Bordo-mavili takım bu skorla puanını 41'e yükseltti. Adana ekibi ise 42 puanda kaldı.


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