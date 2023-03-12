Trabzonspor 2. yarıda açıldı 3 puanı kaptı! Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor
Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavililerin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Trabzonspor'da golleri 8. dakikada Yusuf Yazıcı, 78. dakikada Vitor Hugo, 81'de Edin Visca, 90+4'te Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'da ise Ndiaye, 45. dakikada takımının tek golünü attı.
Bordo-mavili takım bu skorla puanını 41'e yükseltti. Adana ekibi ise 42 puanda kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...