Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Zlatan Ibrahimovic yanıtı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 17:34

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadrosuna dair çarpıcı konuştu.

Gelecek sezon planlaması ile ilgili çalışmaların 2 aydır sürdüğünü kaydeden Murat Sancak, "Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic

"IBRAHIMOVIC SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR"

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren Murat Sancak, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım" diye konuştu.