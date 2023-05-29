2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Zlatan Ibrahimovic yanıtı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile ilgili transfer iddialarına yanıt verdi. Sancak, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:34
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Zlatan Ibrahimovic yanıtı
Abone Ol google-news

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezonun kadrosuna dair çarpıcı konuştu.

Gelecek sezon planlaması ile ilgili çalışmaların 2 aydır sürdüğünü kaydeden Murat Sancak, "Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidersek ona göre transfer politikamız olacak gitmezsek ona göre olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic

"IBRAHIMOVIC SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR"

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sürekli gündeme geldiğini dile getiren Murat Sancak, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor. Ben de normal bir insanım. Netice itibarıyla futbol camiasına yeni girmiş 5 yıllık taze bir başkanım" diye konuştu.


zlatan ibrahimoviç adana demirspor murat sancak

İlgili Haberler

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo: 'Kulübümüz için tarihi bir sonuç'

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo: 'Kulübümüz için tarihi bir sonuç'
Vincenzo Montella'dan sözleşme sorusuna yanıt!

Vincenzo Montella'dan sözleşme sorusuna yanıt!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Murat Sancak'tan Vincenzo Montella iddialarına yanıt

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Murat Sancak'tan Vincenzo Montella iddialarına yanıt

En Çok Okunan Haberler