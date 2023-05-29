Vincenzo Montella'dan sözleşme sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:27

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:27

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, katıldığı bir spor salonunun açılışında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, Süper Lig'de tarihi bir sezon geçirdiklerini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Açıkçası ligdeki durumumuzdan dolayı çok mutlu ve memnunuz. 3 maç kala 4’üncülüğü garantilemiş bir takımız. Ligin kalanında 3 tane maçımız var onları da onurlandırmamız gerekiyor. O maçlar oynamamız lazım. Umarım 70 puan ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü tarihi bir sonuç aldık 4’üncü olarak. O yüzden baktığınızda o 70 puanı yakalamak da aslında güzel bir sonuç olur. Ama tabii ki de bugün bir açılışa geldik bu da Asbaşkanımız Metin Korkmaz’ın kızının, hep beraber katıldık. Bu durum size Adana Demirspor’un ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bir başarı varsa bu aile ruhundan gelen durum."

"BAŞKANLA OTURACAĞIZ"

Montella, gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı ile ilgili, “Aslında evlilikler 2 taraflı olur. Ben tabii ki de düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber” şeklinde konuştu.