Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Murat Sancak'tan Vincenzo Montella iddialarına yanıt
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Vincenzo Montella'nın durumuyla ilgili konuştu. Sancak, “Kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok” dedi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir spor salonunun açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Murat Sancak, “Hedefimizin gerisinde kalsak bile ligi 4’üncü sırada bitirmek başarıydı. Kalan 3 maçı kaybetsek bile 4’üncülüğümüz garanti. O açıdan çok rahatız, çok iyiyiz. Ama gönül isterdi ki ilk 2’de bitirelim ama olmadı. Seneye bakacağız ama güzel bir sezon geçirdik diyebilirim” diye konuştu.
Murat Sancak
“LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLECEK DURUMDA”
Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı konuşan Murat Sancak, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaybettikleri puanlara bakıldığı zaman herkes her yerde puan kaybedebiliyor. Fenerbahçe, Giresunspor’a 5 puan kaptırdı. Ümraniyespor’a 3 puan kaptırdı. İstanbulspor’a puan kaptırdı. Bize de kaptırdı ama öyle diyelim.. Ligde herkes herkesi yenebilecek durumda. O gün hakem şansı, top şansı kimdeyse o tarz faktörlerin de önemli etkisi var” diye konuştu.
“BAZI HAKEMLERİ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR”
Murat Sancak, Süper Lig’de düdük çalan hakemlerin genel anlamda iyi olduklarını ifade ederek, “Kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle bazı hakemlerin” diye konuştu.
Vincenzo Montella
“MONTELLA İLE SEZON SONU KONUŞACAĞIZ”
Teknik direktör Montella’nın gelecek sezonki durumu hakkında konuşan Sancak, “İsteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır. Netice itibarıyla kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kalırsa iyi olur, 2 senedir beraberiz. Giderse yurt dışına gider. Ailesini çok özlüyor. Çocukları orada, buraya getiremiyor. Varsa öyle bir problemi var, onun haricinde olur mu olmaz mı vallahi keyfi bilir yani. Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok” dedi.
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