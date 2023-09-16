Adana Demirspor evinde zorlanmadı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:02

Güncelleme: 16.09.2023 - 22:02

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında Adana Demirspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, Osman Özköylü'nün başında olduğu Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.

Adana Demirspor'a taraftarının önünde oynadığı maçta galibiyeti getiren golleri 15 ve 41. dakikada M'Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Ev sahibi Adana Demirspor'a bir sene aranın ardından dönene Mario Balotelli, maçtan önce taraftarları selamladı.

Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 8'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.