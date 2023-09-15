Adana Demirspor Florent Shehu'yu kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Florent Shehu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Adana Demirspor son olarak Luzern U-21 forması giyen Florent Shehu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kariyerinde A Takım performansı bulunmayan Florent Shehu ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayacak.
Luzern U-21 formasıyla 18 maçta forma giyen Florent Shehu bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- Özgür Özel 'kurultay' için tarih verdi