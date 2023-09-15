Adana Demirspor Florent Shehu'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Florent Shehu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 22:24
Adana Demirspor Florent Shehu'yu kadrosuna kattı
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Adana Demirspor son olarak Luzern U-21 forması giyen Florent Shehu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kariyerinde A Takım performansı bulunmayan Florent Shehu ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayacak.

Luzern U-21 formasıyla 18 maçta forma giyen Florent Shehu bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.


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