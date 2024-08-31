Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 13:49
Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 21.45'te Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

VAR'DA HALİL UMUT MELER OLACAK

Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. AVAR'da ise Süleyman Özay görev yapacak. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı mücadelede Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak.


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