Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 21.45'te Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi belli oldu.
VAR'DA HALİL UMUT MELER OLACAK
Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. AVAR'da ise Süleyman Özay görev yapacak. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı mücadelede Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan flaş ayrılık kararı!
- Barcelona, Real Valladolid'i konuk edecek!
- Manchester City, West Ham'a konuk olacak!
- Milli stoper, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
- Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a veda!
- Sofyan Amrabat'tan flaş Galatasaray yanıtı!
- 31 Ağustos günü maç programı...
- Fenerbahçe, Amrabat transferini duyurdu!
- Raheem Sterling, Premier Lig devine imzayı attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!
- Erdoğan'ın danışmanından muhalif kesimlere tehdit
- Kayıp Narin'in amcası gözaltında!
- Atatürk'e küfür eden şahıs için gözaltı kararı!