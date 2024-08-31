Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası!

Adı Galatasaray ile anılan ve Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için Fransız medyası transfer iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 10:31
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yusuf Yazıcı için flaş transfer iddiası!
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Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı'nın Katar'a transfer olabileceği iddia edildi.

KATAR EKİBİNDE HEDEF YUSUF YAZICI

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Yusuf, Katar'ın Al-Arabi takımıyla görüşüyor.

Al-Arabi idarecilerinin, bonservisi elinde olan milli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Lille'de 135 maça çıkan Yusuf Yazıcı 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.


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