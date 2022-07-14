Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u transfer etttiğini açıkladı
Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan bir transfere imza attı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hücum hattında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon da Galatasaray'dan Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitmişti
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