Adana Demirspor, Giresunspor’un kilidini 90+3’te açtı

12 Aralık 2021 Pazar, 15:40

Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

İki takımın da pozisyonlar bulup harcadığı ve kalecilere takıldığı maçta son sözü ev sahibi takımdan Benjamin Stambouli söyledi. İki haftadır gol atamayan Adana Demirspor 90+3’de Fransız oyuncunun şık golüyle Giresunspor’u 1-0 yenip rakibinin de 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 23 puana yükseldi. Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

Ev sahibi takım 2 haftanın ardından kazanırken, 3 maçtır kazanan Giresunspor ise 4 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Ligin 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Altay’ı konuk edecek.