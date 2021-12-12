Adana Demirspor, Giresunspor’un kilidini 90+3’te açtı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk etti. İki haftadır gol atamayan Adana Demirspor, formda Giresunspor'u Stambouli'nin 90+3'te attığı şık golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.
İki takımın da pozisyonlar bulup harcadığı ve kalecilere takıldığı maçta son sözü ev sahibi takımdan Benjamin Stambouli söyledi. İki haftadır gol atamayan Adana Demirspor 90+3’de Fransız oyuncunun şık golüyle Giresunspor’u 1-0 yenip rakibinin de 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 23 puana yükseldi. Giresunspor ise 19 puanda kaldı.
Ev sahibi takım 2 haftanın ardından kazanırken, 3 maçtır kazanan Giresunspor ise 4 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.
Ligin 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Altay’ı konuk edecek.
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Şubat ayı ortası için karamsar tablo!
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Diyanet'ten tepki çeken 'T.C.' kararı
- Her satırı dehşet: Kameraları ters çevirmiş
- Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
- Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı!
- Asgari ücret için son açıklama
- Omicron varyantı resmen Türkiye'de!