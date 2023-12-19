Adana Demirspor, iki dakikada 2-0'dan döndü!
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Gaziantep FK'nın gollerini 17. dakikada Arda Kızıldağ ve 54. dakikada Lazar Markovic kaydetti. Adana Demirspor'un golleri 72. dakikada Emre Akbaba, 73. dakikada Akintola'dan geldi.
Bu skorla birlikte Adana Demirspor 24, Gaziantep FK ise 16 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Gaziantep FK, Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Fenerbahçe maçının hakeminden bir ilk!