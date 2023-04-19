Adana Demirspor, Konya'da 10 kişi kazanmasını bildi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 22:45

Güncelleme: 19.04.2023 - 22:45

Spor Toto SÜper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 28. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle öne geçen Adana Demirspor'a 40. dakikada Mahir yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Akintola, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 56. dakikada Cherif N'Diaye'nin golü Adana Demirspor'u öne geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Adana Demirspor 54 puana yükseldi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

Adana Demirspor bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk ederken Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.