Adana Demirspor PSG'nin genç yıldızı Edouard Michut'u istiyor!
Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için PSG ile anlaştı.
Transferin son günlerine girilirken Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut için harekete geçti.
Adana Demirspor'un genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü PSG ile anlaştığı belirtildi.
Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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