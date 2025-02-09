Adana Demirspor sahadan çekilmişti: Fenerbahçe cephesinden bir açıklama daha!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Adana Demirspor sahadan çekilmişti: Fenerbahçe cephesinden bir açıklama daha!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:27

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri  yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir."


Etiketler: #Şekip Mosturoğlu #fenerbahçe #Sahadan Çekilme

İlgili Haberler

Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Galatasaray ile alakası yok'

Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Galatasaray ile alakası yok'
Sahadan çekildiler: İşte Adana Demirspor'u bekleyen ceza!

Sahadan çekildiler: İşte Adana Demirspor'u bekleyen ceza!
Son Dakika: Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekildi

Son Dakika: Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler