Adana Demirspor sahadan çekilmişti: Fenerbahçe cephesinden bir açıklama daha!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:27

Güncelleme: 09.02.2025 - 20:27

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir."