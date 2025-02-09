Son Dakika: Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekildi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 19:34

Güncelleme: 09.02.2025 - 20:43

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcular Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştu ve 2 oyuncu takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istedi.

Adana Demirsporlu futbolcular hakem ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti.

NTV Spor'un haberine göre Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için sahadan çekilme kararı aldı.