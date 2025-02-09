Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Galatasaray ile alakası yok'

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, sahadan çekilme kararı sonrası konuştu.

Adana Demirspor'dan ilk açıklama: 'Galatasaray ile alakası yok'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:23

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.

Lacivert mavili ekip, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle geriye düştü.

Adana Demirspor, Mustafa Alper Avcı'nın talimatıyla maçın 30. dakikasında sahadan çekildi.

Hakem Oğuzhan Çakır maçı tatil etti.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, "Bu tepki MHK'ye, Galatasaray ile alakası yok. Murat Bey (Sancak) bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar" dedi.


Etiketler: #adana demirspor #metin korkmaz #sahadan çekildi

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